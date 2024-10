Najnowsze dane z przemysłu poniżej oczekiwań

Produkcja przemysłowa we wrześniu 2024 roku spadła o 0,3 procent rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 9 procent - podał w środę Główny Urząd Statystyczny (GUS). Ekonomiści spodziewali się lepszych wyników.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, we wrześniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 0,4 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,2 proc. niższym w porównaniu z sierpniem br.

Komentarze ekonomistów

"Produkcja przemysłowa spadła we wrześniu o 0,3 proc. r/r. Komentarz GUS wskazuje, że rosła głównie produkcja dóbr bieżącego użytku (2,7 proc.) oraz dóbr trwałych (2,3 proc.). Produkcja energii była zbliżona do września 2023 r., natomiast na minus działały produkcja dóbr inwestycyjnych i zaopatrzeniowych" - napisali analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

"Przez następne trzy miesiące produkcja będzie spadać po wyłączeniu czynników sezonowych. W październiku pomoże dodatnia różnica dni kalendarzowych, co pozwoli osiągnąć wzrost (ok. 0,5 proc.). Natomiast wyniki dalej zaniżać będzie kondycja eksporterów, głównie z uwagi na zapaść w niemieckiej gospodarce. Konsensus prognoz wskazuje, że w IV kw. tempo wzrostu PKB Niemiec odbije z 0,0 do 0,5%r/r. Jednak silniejsza odbudowa aktywności nastąpi raczej dopiero w 2025 r. Dopiero wtedy zobaczymy poprawę sytuacji polskich firm" - czytamy.