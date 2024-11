Sejm przyjął rządowe zmiany w ustawie powodziowej

Ułatwienia w udzielaniu pomocy osobom i instytucjom, które ucierpiały we wrześniowej powodzi w południowo-zachodniej Polsce przyjął Sejm. Posłowie uchwalili przygotowane przez rząd zmiany do ustawy powodziowej i część zgłoszonych w drugim czytaniu poprawek.

Za przyjęciem rządowego projektu noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi było w czwartek 444 posłów, dwóch głosowało przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zmiany w pomocy dla powodzian

Uchwalone przez Sejm zmiany zakładają m.in. umożliwienie wszystkim wskazanym w rozporządzeniu o stanie klęski żywiołowej poszkodowanym gminom i powiatom skorzystanie z dofinansowania do 100 proc. kosztów zadań. Do tej pory wkład ten musiał wynosić 20 proc. Nowe przepisy mają też m.in. zapewnić ciągłość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, wsparcie dla uczelni niepublicznych oraz zapomogi dla ich studentów, wsparcie i możliwe ulgi dla przedsiębiorców. Mają też doprowadzić do uproszczenia wycinki drzew i krzewów, uproszczenia zasad przyznawania zasiłków na cele remontowo-budowlane, przyznania świadczeń interwencyjnych organizacjom porządku publicznego i rolnikom.

Posłowie w czwartkowych głosowaniach zaakceptowali też część z 20 poprawek zgłoszonych w czwartek w drugim czytaniu projektowanych zmian. Większość miała charakter doprecyzowujący.

Odrzucili wszystkie 24 wnioski mniejszości do zmian zgłoszone przez posłów PiS, próbując wprowadzić do noweli zapisy ze swojego projektu, nad którym - razem z przedłożeniem rządowym - również pracowała wcześniej komisja. Katarzyna Czochara (PiS) przekonywała w trakcie głosowań, żeby przyjąć te mniejszościowe zapisy, ponieważ pomagają osobom, które zostały poszkodowane przez powódź.

Tak jak wnioski mniejszości nie została poparta w głosowaniach również poprawka PiS zakładająca, że samorządom przysługuje prawo dofinansowania z budżetu państwa 100 proc. kosztów realizacji zadań inwestycyjnych związanych z przywróceniem stanu infrastruktury sprzed wystąpienia powodzi.

W pracach sejmowych prezentujący rządowe przedłożenie wiceszef MSWiA Czesław Mroczek tłumaczył, że założenia tej poprawki są już w projekcie noweli, podobnie jak część zapisów mniejszościowych. Również podczas głosowań m.in. zaznaczył, że nie ma żadnych przeszkód w wypłacie zasiłków w maksymalnej kwocie 100 i do 200 tys. zł, a "zmiany dodają nowe mechanizmy pomocy powodzianom i mechanizmy odbudowy tych terenów".

Ireneusz Zyska (PiS) powiedział przed głosowaniem nad całością ustawy, że pomimo uwag do pracy rządu, tempa i sposobów pomocy poszkodowanym, klub PiS "zagłosuje za tą ustawą, bo jest ona krokiem do celu, związanym z pomocą osobom poszkodowanym".

Mirosław Suchoń (Polska2050-TD) apelował przed ostatnim głosowaniem, żeby jednogłośnie przyjąć tę ustawę. "Jak najszybciej uchwalmy tę ustawę. Bardzo proszę, żebyśmy uchwalili ją jednogłośnie i wszyscy podnieśli za tą dobrą ustawą swoją rękę" - mówił.

Wiceminister Mroczek apelując o poparcie całego wypracowanego w debatach sejmowych tekstu podziękował posłom "za wspólną dobrą pracę" nad zmianami.

Wśród merytorycznych poprawek Sejm wprowadził do tekstu m.in. zgłoszoną przez klub Polska2050-TD zmianę podnosząca do 200 tys. zł maksymalną wysokość pożyczki dla przedsiębiorców na usuwanie skutków powodzi. Posłowie zdecydowali też, że w ustawie będzie zapis pozwalający na zwolnienie z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne na wniosek bezpośrednio dotkniętych przez powódź przedsiębiorców, jeśli ich dochody spadły o co najmniej 40 proc.

W przyjętych zmianach przygotowanych podczas prac komisji nadzwyczajnej znalazły się też m.in. przepisy pozwalające na udzielanie zaliczek pomocowych dla poszkodowanych, co ma przyspieszyć udzielanie wsparcia. Ma to też umożliwić poszerzenie kręgu osób upoważnionych do tego, by decydować o przyznaniu pomocy.

Ponadto minister funduszy i polityki regionalnej będzie mógł zmieniać programy pomocowe, na podstawie których możliwe będzie kierowanie pomocy publicznej do przedsiębiorców poszkodowanych przez powódź. Przyspieszone ma być też wsparcie dla przedsiębiorców, jeśli chodzi o udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Zmiany wprowadzają też czasowe przepisy, które przyspieszą szacowanie szkód dotyczących zabytków.

Druga nowelizacja

To druga nowelizacja ustawy powodziowej. Rząd w pracach nad projektem przypominał, że na jej kształt wpłynęły doświadczenia samorządów, ministerstw i pełnomocnika rządu do spraw usuwania skutków powodzi Marcina Kierwińskiego. Nad zmianami, których pierwsze czytanie odbyło się we wtorek, pracowała sejmowa komisja nadzwyczajna ds. działań przeciwpowodziowych i usuwania skutków powodzi z roku 2024.

Nowe przepisy mają wejść w życie dzień po ich ogłoszeniu. Teraz ustawa trafi do Senatu.

