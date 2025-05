Potężny unijny program. Minister o "priorytecie" polskiej prezydencji

Podczas szczytu UE z Wielką Brytanią w Londynie ma zostać podpisane porozumienie obronne. Jak podkreślił rozmówca PAP, Brytyjczycy zyskają dzięki niemu dostęp do unijnego programu pożyczkowego, co oznacza, że wraz z krajami członkowskimi i Ukrainą będą mogli brać udział we wspólnych zamówieniach obronnych.