Polski Ład a dochody samorządów. Wysokie koszty zmian podatkowych

Samorządy szacują, że zmiany podatkowe, które ma wprowadzić Polski Ład, będą kosztowały miasta 145 mld zł w ciągu 10 lat. To wyliczenia Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich. To mniej pieniędzy na edukację, na pomoc dla seniorów, budowę mieszkań czy transport miejski - alarmują samorządowcy. Związek Miast Polskich uruchomił stronę internetową, gdzie można sprawdzić koszty realizacji Polskiego Ładu dla poszczególnych gmin.

Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji i uzgodnień projekt ustawy podatkowej będącej częścią Polskiego Ładu. Cały dokument zawiera 225 stron, a konsultacje potrwają do 30 sierpnia. Do projektu dołączono również ocenę skutków regulacji (OSR), w której rząd podał m.in. wyliczenia dotyczące wpływu zmian na dochody jednostek samorządu terytorialnego w ciągu 10 lat od wprowadzenia w życie zmian. Z szacunków autorów projektu wynika, że w ciągu pierwszych 10 lat obowiązywania nowych przepisów, samorządy stracą ponad 132 mld zł. W analogicznym okresie budżet państwa ma stracić na zmianach podatkowych z Polskiego Ładu 59,973 mld zł.

Polski Ład - samorządy

Samorządowcy obawiają się, że za Polski Ład zapłacą ich gminy. - Zmiany podatkowe – niewątpliwie korzystne dla większości podatników PIT – rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadza na koszt miast i gmin, powiatów i województw samorządowych. Tego jednak w propagandowej retoryce, reklamującej Polski Ład nie słychać - mówi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, cytowany na stronie internetowej Związku Miast Polskich.

ZMP, podobnie jak zrzeszająca 12 miast Unia Metropolii Polskich, od czwartku publikuje wyliczenia, z których wynika, że miasta na Polskim Ładzie stracą ogółem 145 mld zł. Obie organizacje zamieściły w mediach społecznościowych krótki spot, w których wystąpili wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski i prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. "Warszawa zapłaci za realizację Polskiego Ładu 1,7 mld złotych. To dokładnie tyle, ile połowa wszystkich wydatków, które wydajemy na utrzymanie miejskiego transportu - o tyle mniej będziemy mogli wydać na utrzymanie miejskich tramwajów, autobusów, metra czy kolei miejskich" - mówi Olszewski.

Koszty Polskiego Ładu dla samorządów - wyliczenia

- Społeczność Krakowa straci na Polskim Ładzie około pół miliarda złotych. W praktyce to oznaczać będzie mniejsze dopłaty do edukacji, do żłobków, przedszkoli, do pomocy dla seniorów, do transportu miejskiego. Wszyscy na tym stracimy - wskazuje Majchrowski.

Straty liczą też włodarze innych miast. Według prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz stolica Pomorza będzie na Polskim Ładzie tracić co roku ponad 270 milionów zł. "Za te pieniądze można zbudować cztery i pół linii tramwajowych Nowa Warszawska, 3 duże szkoły, 13 zbiorników retencyjnych, dofinansować budowę blisko 1000 mieszkań przez TBS-y czy sfinansować 13 rocznych Budżetów Obywatelskich" - napisała Dulkiewicz na Facebooku.

Polski Ład - koszt dla każdej gminy

Na stronie natwojkoszt.pl można sprawdzić, ile realizacja programu PiS będzie oznaczać dla poszczególnych gmin. I tak, według szacunków ZMP, Łódź czeka ubytek w dochodach w wysokości 323 mln zł, Olsztyn - 76,9 mln zł, Nowy Sącz - 35,5 mln zł, Gniezno - 18,5 mln zł, Garwolin - 6,3 mln zł, Ciechocinek - 3,1 mln zł, a Darłowo - 3 mln zł.

Jeśli chodzi o mniejsze gminy, to - według informacji ZMP - podhalańska wieś Biały Dunajec może na Polskim Ładzie stracić 996 tys. zł, podkarpacka Cisna - 370 tys. zł, Janów Podlaski - 672 tys. zł., a podwarszawski Kampinos - 1,6 mln złotych.

Rafał Trzaskowski zapytany w czwartek w programie Onet Rano o własne cele polityczne, podkreślał, że musi przede wszystkim bronić samorządów. - Rządzący chcą nas praktycznie zlikwidować. Polski Ład ma 140 miliardów złotych w 10 lat zabrać samorządom – powiedział prezydent Warszawy.

Jak dodał, rząd chce doprowadzić do sytuacji, że samorządowcy będą musieli wstrzymywać inwestycje, a "rząd będzie rozdawał pieniądze swoim".

W poniedziałek w "Jeden na jeden" w TVN24 na temat Polskiego Ładu mówił prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. - Wszyscy popadamy w hurraoptymizm, (...) natomiast samorządowcy od razu pytają: wszystko fajnie, tylko skąd na to pieniądze? - dodał. - Trzeba uczciwie powiedzieć Polkom i Polakom, że w tym zakresie będziecie mieli lepiej, ale to was będzie jednocześnie kosztowało tyle i tyle, bo tyle i tyle zabraknie w kasie – tłumaczył.

Jak powiedział, samorządy oczekują mechanizmów kompensujących straty. - Za każdym razem o tym mówimy. Mówimy, że oczekujemy mechanizmów kompensujących straty po stronie dochodu samorządu - powiedział prezydent Wrocławia. Jak mówił, strona rządowa deklaruje, że takie prace są prowadzone. - Czekamy na wyniki tych prac, ale z całą pewnością będziemy się o to upominać - zaznaczył. - Tak samo będziemy się upominać, żeby pieniądze w ramach Polskiego Ładu czy KPO [Krajowego Planu Odbudowy - przyp. red.] były wydawane transparentnie i trafiały do wszystkich samorządów, a nie tylko do tych, które politycy rządzący lubią bardziej – podkreślił Jacek Sutryk.

Autor:mb/ams

Źródło: PAP, TVN24 Biznes