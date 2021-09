Nieoczekiwana poprawka do projektu z Polskiego Ładu. Ministerstwo mówi o "rozwodach dla celów podatkowych"

Ulga podatkowa dla dużych rodzin

- Istotą poprawki jest, że rodzice z co najmniej 4 dzieci będą mieli dodatkowe odliczenie w kwocie 85 tysięcy złotych, a więc takiej, jak w przypadku PIT dla młodych. Jeśli rodzice rozliczają się na skali, to do kwoty wolnej w wysokości 30 tysięcy złotych dolicza się 85 tysięcy złotych, co daje odliczenie w wysokości 115 tysięcy złotych na każdego rodzica. Co ważne, ta ulga dotyczy nie tylko osób, które rozliczają się na zasadach ogólnych, ale też tych, którzy płacą podatek liniowy czy podatek zryczałtowany - powiedział Sarnowski.