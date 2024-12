Nowe połączenie z europejską stolicą. Pierwszy pociąg ruszył z opóźnieniem

W niedzielę z czeskiej Pragi odjechały pierwsze pociągi na trasie Baltic Express do Trójmiasta. Pierwszy skład wyruszył z 20-minutowym opóźnieniem z powodu usterki, kolejne nie miały już problemów. Podróż Baltic Expressem z Pragi do Trójmiasta trwa około dziewięciu godzin.

- To kolejna okazja do połączenia dwóch sąsiednich krajów i dwóch bliskich narodów - powiedział minister transportu Czech Martin Kupka.

Baltic Express łączy Trójmiasto i Pragę

- Coraz więcej Polaków przyjeżdża do Czech. Mamy prawie 10-procentowy wzrost rok do roku i w pierwszych trzech kwartałach (2024) roku mamy już około 700 tysięcy polskich turystów, którzy odwiedzili Czechy. Trend jest rosnący - podkreślił szef czeskiej centrali ruchu turystycznego CzechTourism Frantiszek Reismueller. Jak dodał, celem jego organizacji jest pokazanie Polakom innych regionów niż Praga, którą odwiedzają najczęściej.

Podobnie na połączenie Praga-Gdynia zapatruje się strona polska. - Trasa Baltic Expressu, uzgodniona przez czeskie i polskie koleje państwowe, przebiegająca m.in. przez Wrocław, Poznań, Bydgoszcz do Trójmiasta, umożliwia lepsze i szybsze dotarcie Czechów zainteresowanych Polską i polskimi regionami do mniej oczywistych kierunków turystycznych - powiedział PAP charge d'affaires ad interim ambasady RP w Pradze Jacek Gajewski.

"To coś, co Czesi zdecydowanie powinni poznać"

Zdaniem czeskiego ministra transportu Czesi w Polsce mogą liczyć na wiele inspiracji. - To, z czego moim zdaniem można czerpać inspirację, to sposób pokazywania historii XX wieku. To, co polskie muzea potrafiły zrobić: przedstawić kluczowe, przełomowe wydarzenia w historii XX wieku. To coś, co Czesi zdecydowanie powinni poznać - ocenił Kupka.