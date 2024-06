Pokolenie Z na rynku pracy. Jedynym pewnikiem jest zmiana, i to kilkukrotna

Blisko połowa ankietowanych z Pokolenia Z uważa, że osoby w ich wieku są niesprawiedliwie oceniane w miejscu pracy, często przez pryzmat stereotypów - wynika z badania ARC Rynek i Opinia "Pokolenie Z w pracy" dla serwisu Pracuj.pl. - Stereotypy o ich zmienności czy niedojrzałości zawodowej mogą ograniczać ich możliwości rozwoju i awansu - uważa Alina Michałek, ekspertka ds. rekrutacji w Pracuj.pl. Tymczasem ponad 60 proc. "zetek" wierzy, że w ciągu najbliższych lat znajdzie pracę świetnie dopasowaną do swoich oczekiwań.

Wśród Pokolenia Z, które zwykle jest obecnie na początku swojej drogi zawodowej, aż 62 proc. wierzy, że w ciągu najbliższych lat znajdą pracę świetnie dopasowaną do swoich oczekiwań - wynika z badania "Pokolenie Z w pracy" przeprowadzonego w marcu tego roku przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie serwisu Pracuj.pl.

Jednocześnie 58 proc. przedstawicieli najmłodszej badanej grupy osób aktywnych zawodowo spodziewa się, że w swojej karierze zmienią pracę co najmniej kilka razy.

- W kontekście dynamicznych zmian na rynku pracy młode pokolenia staną przed wyzwaniami, które znacząco różnią się od tych, z którymi mierzyły się poprzednie generacje. Nie będziemy już obserwować tendencji do spędzania całej kariery zawodowej w jednej firmie czy nawet branży - ocenia Kalina Walento-Furmańska, ekspertka ds. rekrutacji w Pracuj.pl.

Pokolenie Z to osoby urodzone w latach 1996-2015.

Pokolenie Z o swojej przyszłości zawodowej

Ponadto z badania wynika, że 53 proc. przebadanych osób z Pokolenia Z wierzy, że w swojej karierze zawodowej będzie wykonywać kilka różnych zawodów. "Co ciekawe, w starszej badanej grupie (25-34 lata) takie samo zdanie ma istotnie mniej, bo 44 proc. badanych. Ponadto ponad połowa najmłodszych pracowników (51 proc.) jasno wskazuje: nie chcę spędzić całej kariery w jednym miejscu pracy" - czytamy w raporcie z badania.

- Współcześni pracownicy, szczególnie młodzi ludzie, będą częściej zmieniać nie tylko miejsca pracy, ale i sektory działalności, co jest odpowiedzią na szybko ewoluujące technologie i potrzeby rynku. W odpowiedzi na te zmiany kluczowe stanie się ciągłe kształcenie, reskilling i upskilling. Firmy, które zainwestują w rozwój kompetencji swoich pracowników, zyskają przewagę, tworząc zmotywowane i elastyczne zespoły. Dla pracowników elastyczność i gotowość do nauki stają się kluczowe dla rozwoju i zabezpieczenia swojej przyszłości zawodowej - dodaje Kalina Walento-Furmańska.

Jednak, co ciekawe, 47 proc. spośród badanych w wieku od 18 do 34 lat wskazuje, że nie szuka pracy marzeń i jest gotowe na kompromisy podczas rozwoju kariery zawodowej. "Ten odsetek bardzo podobnie kształtuje się w każdej z badanych grup (18-24 lata i 25-34 lata). To podejście świadczy o rozsądnym nastawieniu młodych ludzi do rynku pracy, którzy zdają sobie sprawę z konieczności dostosowania oczekiwań do zmieniających się warunków i możliwości" - dodają autorzy raportu.

Zetki chcą mieć czas na swoje pasje

Jednocześnie prawie 3/4 osób z pokolenia Z (73 proc.) w swojej karierze zawodowej nie chce podążać drogą swoich rodziców. "Zwracają w karierze uwagę na inne kwestie niż pokolenia ich rodziców. Ten wynik podkreśla istotną zmianę w wartościach zawodowych między generacjami, co może obejmować większy nacisk na elastyczność, równowagę między życiem prywatnym a zawodowym, a także możliwości rozwoju osobistego i zawodowego" - czytamy w raporcie.

Autorzy raportu dodają, że "dziś aż 66 proc. młodych respondentów chce, by praca nie była całym ich życiem i by mieli czas na swoje pasje".

Pokolenie Z musi mierzyć się z dotkliwymi stereotypami

Z badania wynikła również "alarmująca tendencja". Bowiem "niemal połowa (48 proc.) badanych wskazuje, że osoby z ich pokolenia są niesprawiedliwie oceniane w miejscu pracy, często przez pryzmat stereotypów. Ten odsetek wynosi nieco więcej (53 proc.) w grupie wiekowej 18-24 lata, niż wśród badanych w wieku 25-23 lata (46 proc.), choć pozostaje wysoki dla wszystkich badanych".

- Młodzi pracownicy na rynku pracy często napotykają na stereotypy dotyczące ich pokolenia, co może prowadzić do niesprawiedliwości i niedoceniania ich potencjału. Stereotypy o ich zmienności czy niedojrzałości zawodowej mogą ograniczać ich możliwości rozwoju i awansu - ocenia Alina Michałek, ekspertka ds. rekrutacji w Pracuj.pl.

Dodaje, że młodzi ludzie wnoszą do środowisk pracy świeże perspektywy, nowoczesne umiejętności technologiczne i zdolność do szybkiego adaptowania się do zmieniających się warunków.

- Pracodawcy powinni to dostrzegać i dążyć do stworzenia środowiska, które jest wolne od uprzedzeń i promuje równość szans, doceniając unikalny wkład, jaki młodzi pracownicy mogą wnieść do ich organizacji oraz tworząc przestrzeń na międzypokoleniowy dialog, wymianę doświadczeń i współpracę - dodaje Alina Michałek.

Badanie "Pokolenie Z w pracy" zostało przeprowadzone w marcu 2024 roku przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie serwisu Pracuj.pl. Pomiar wykonany metodą CAWI wykonano na próbie 721 Polaków w wieku 18–34 lata. Struktura próby była kontrolowana, biorąc pod uwagę płeć, wiek i wielkość miejscowości zamieszkania odpowiadających.

Autorka/Autor:Pkarp/ams

Źródło: tvn24.pl