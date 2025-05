W tych miejscach parkowanie ma być droższe. Opłaty nawet w weekendy

To, że tanio nie jest, widać gołym okiem. Pierwsza godzina parkowania kosztuje 8 zł. Kolejna jeszcze więcej. Trzecia to już 11 zł i 40 groszy.

- Chcemy spowodować, żeby to było miejsce rotacji, a nie zostawiania samochodu na cały dzień. Chcemy zachęcać mieszkańców i turystów do tego, żeby zwiedzali Stare Miasto pieszo, a nie samochodami – powiedział Mateusz Gieryga, radny miasta Szczecin (KO).

Spór o parkowanie w Szczecinie. "Drogo, drożej, PO"

- Nikt mnie nie zmusza do tego, żebym tu parkował. Robię to dobrowolnie, a skoro robię to dobrowolnie, to muszę ponieść jakieś konsekwencje typu drożej zapłacić – stwierdził pan Janusz, kierowca ze Szczecina.