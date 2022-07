Szykuje się kolejna podwyżka dla polityków. Więcej w kieszeni parlamentarzystów, ministrów i prezydenta

Jak podała, w planie są wydatki w wysokości prawie 714 mln zł i jest "to 23,8 proc. więcej w stosunku do planu bieżącego". - Na wzrost ten złożyły się przede wszystkim wydatki związane ze zmianą kadencji Sejmu, a także wzrostem o 7,8 procent kwot bazowych dla osób objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń oraz wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń - mówiła Kaczmarska.

Wyjaśniła, że wydatki związane ze zmianą kadencji Sejmu to 42,5 mln zł. Jeśli chodzi o wzrost płac dla urzędników, uposażeń i diet dla posłów to jest koszt w wysokości 27,6 mln zł.

Kolejne podwyżki dla polityków

- 13 lipca otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Finansów zawierające wskaźniki. (...) Do 3 sierpnia mamy obowiązek złożyć budżet. We wskaźnikach mamy informację, że powinnam zaplanować 7,8 procent podwyżek - dotyczy to kwot bazowych dla osób objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń oraz wzrost wynagrodzeń wszystkich pracowników Sejmu i Straży Marszałkowskiej, więc to też uczyniłam - tłumaczyła szefowa Kancelarii Sejmu.