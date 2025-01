Podszywają się pod fiskusa. Ostrzeżenie

"Oszuści podszywający się pod Krajową Administrację Skarbową wysyłają fałszywe wiadomości e-mail, w których informują, że urząd skarbowy wydał powiadomienie dotyczące podatnika. Zachęcają, by kliknąć w link, który pozwoli zapoznać się z powiadomieniem" – napisało MF w komunikacie.

Jak rozpoznać phishing

Phishing to metoda, która polega na wysyłaniu fałszywych e-maili lub SMS-ów. Przestępcy podszywają się pod jakąś osobę lub firmę i rozsyłają wiadomości z linkiem lub załącznikiem. Link zazwyczaj prowadzi do nieprawdziwej strony szybkich płatności lub strony logowania do bankowości elektronicznej.