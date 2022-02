Pracujący emeryci a Polski Ład. Doradca podatkowy odpowiada na Wasze pytania

Zmiany podatkowe z Polskiego Ładu budzą dużo wątpliwości. Dotyczą one między innymi emerytów, którzy otrzymują dochody z więcej niż jednego źródła oraz osób, które sprzedają mieszkanie. Na pytania przesłane na Kontakt 24 na antenie TVN24 BiS odpowiadał Kuba Lewandowski, doradca podatkowy z EY Polska.

Na początku 2022 roku weszły w życie zmiany w podatkach, zapowiadane przez PiS w ramach programu Polski Ład. Najważniejsze elementy reformy to wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, wzrost progu podatkowego do 120 tys. zł. Jednocześnie zniknęło odliczenie składki zdrowotnej od podatku.