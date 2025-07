Nowy podatek w Polsce? "Przedstawię koncepcję premierowi"

"Przedstawię koncepcję premierowi"

Na pytanie o to, czy temat podatku cyfrowego jest przedyskutowany z premierem, szef resortu cyfryzacji odpowiedział, że "ma to przedyskutowane z ludźmi, którzy pracowali nad tym od miesięcy". - Przedstawię koncepcję też premierowi. Ona będzie na przełomie lipca i sierpnia - wyjaśnił.

Na uwagę, że "minister finansów powiedział, że to on odpowiada w rządzie za politykę podatkową i że on na razie takich planów (podatku cyfrowego) nie ma", wicepremier Gawkowski przypomniał, że ze swojej pracy tajemnicy nie czynił. - W Ministerstwie Cyfryzacji nad tym pracujemy, co też nie jest tajemnicą, bo o tym mówiłem od paru miesięcy - stwierdził.