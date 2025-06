Pociąg InterCity Adriatic Express, który zawiezie turystów z Polski do Chorwacji, w piątek po południu wyruszył w swój pierwszy kurs. Podróż z Warszawy do Rijeki ma potrwać około 20 godzin.

Podróż przez kilka państw

Podczas podróży do Wiednia, dokąd pociąg dotrze o godzinie 22.30, będzie można skorzystać z wagonu gastronomicznego WARS. Ponadto na całej trasie pociągu wszyscy podróżni będą kupić ciepłe i zimne napoje oraz przekąski u konduktora WARS w wagonie z miejscami do leżenia.

Adriatic Express podczas swojej podróży przejedzie przez Czechy, Austrię, Słowenię, by dotrzeć do Rijeki w Chorwacji. Pociąg będzie kursował z Warszawy do Rijeki cztery razy w tygodniu – we wtorki, czwartki, piątki i niedziele, a z Rijeki do Warszawy w poniedziałki, środy, piątki i niedziele. Jego trasa wyniesie około 1240 kilometrów i jest jedną z najdłuższych szlaków kolejowych dostępnych w Europie.