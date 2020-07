"Prosimy, aby nie otwierać takich maili". Największy polski bank ostrzega

"Potwierdzenia rozsyłane są z fałszywych adresów mailowych, które sugerują, że przychodzą one z banku" - czytamy.

PKO BP ostrzega przed oszustami

Do komunikatu dołączono przykładową wiadomość od oszustów. "Przelew wewnetrzny na Twoje konto. Zalaczony opis" - czytamy w jej treści (pisownia oryginalna).

Oszustwa "na voucher urlopowy"

To niejedyne ostrzeżenie przed oszustami, które pojawiło się w ostatnich dniach. Policja podkreśliła, że przestępcy wykorzystują każdą okazję, aby wyłudzić pieniądze lub dane osobowe. Tym razem jest to związane z wejściem w życie bonu turystycznego 500 plus.