Były szef CBA wiceprezesem banku

iF Design Award to jedno z najważniejszych, globalnych wyróżnień designu i wzornictwa. W tym roku, polski producent paneli winylowych i ścian mineralnych - DECORA, otrzymała aż trzy statuetki. To jedyna firma z branży podłóg, która otrzymała wyróżnienie. To ogromne osiągnięcie, które pokazuje, że polskie produkty cenione są na międzynarodowym rynku wzornictwa, stojąc obok najbardziej znanych marek na świecie.