Paszporty "last minute". Tyle uratowały wyjazdów w wakacje

Tyle wydano paszportów "last minute"

Paszporty tymczasowe wydane na lotniskach

"Łącznie od uruchomienia pierwszego punktu na lotnisku Chopina do 29 sierpnia 2024 r. - we wszystkich punktach wydano 23,2 tys. paszportów tymczasowych " - poinformował resort.

To trzeba widzieć o paszporcie tymczasowym

"Punkty w Krakowie, Gdańsku i Katowicach funkcjonują od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30. Natomiast punkt w Warszawie jest czynny od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00" - podał resort.