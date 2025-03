Paragon w telefonie, jest rządowa aplikacja. "Nie wyblaknie, nie zniszczy się i nie zgubi"

Aplikacja z cyfrowymi paragonami

- Ministerstwo Finansów udostępniło aplikację mobilną e-Paragony, która pozwala na zbieranie wszystkich otrzymanych paragonów w wersji elektronicznej. Można ją pobrać bezpłatnie w sklepach Google Play i App Store – powiedział szef KAS. Dodał, że uruchomienie aplikacji było możliwe dzięki stworzeniu specjalnego systemu - HUB Paragonowy. - Jest to system informatyczny, który pozwala na przesyłanie paragonów z kasy fiskalnej w sklepie na przykład do naszej aplikacji w telefonie – wyjaśnił. Podkreślił, że choć resort finansów już udostępnił rozwiązanie, które umożliwia rezygnację z papierowych paragonów, to jednak jego upowszechnienie zależy od przedsiębiorców. Przede wszystkim od tempa, w którym wdrażają oni kasy fiskalne, które umożliwiają korzystanie z takiej funkcjonalności. - Początkowo rynek mierzył się z brakiem kas rejestrujących kompatybilnych z HUBem Paragonowym. W tym momencie coraz więcej takich kas jest już dostępnych na rynku. Ministerstwo Finansów prowadzi wykaz modeli kas współpracujących z HUBem Paragonowym, dostępny na stronie: www.e-paragony.gov.pl. Obecnie 14 modeli kas potrafi wystawić e-paragon, a producenci kas przygotowują kolejne 32 modele – powiedział Marcin Łoboda. Wyjaśnił, że skorzystanie z aplikacji wymaga najpierw jej zainstalowania. Następnie użytkownik aplikacji otrzymuje identyfikator, czyli tzw. numer KID. - Podczas zakupów klient podaje swój numer KID przy kasie. Może go wyświetlić na telefonie lub pokazać wydrukowany na kartce w postaci kodu kreskowego, który kasjer zeskanuje. Nabywca może też KID podyktować. Kiedy kasjer odczyta KID, paragon zostanie przekazany przez kasę do HUBa Paragonowego. E-paragon czeka w HUBie, dopóki klient go nie pobierze. W momencie, kiedy klient aktywuje funkcję pobrania paragonu z poziomu aplikacji, paragon trafi z HUBa na jego urządzenie. Pobranie paragonu może nastąpić od razu przy kasie, ale i później. Klient ma na to aż 30 dni - powiedział wiceminister Łoboda. Podkreślił, że zarówno aplikacja, jak i system, jakim jest HUB Paragonowy, zapewniają anonimowość i bezpieczeństwo, a także gwarantują, że paragon nie trafi do nikogo innego. - E-paragon jest wysyłany wyłącznie klientowi, który posługuje się unikalnym identyfikatorem KID. Informacje o zakupach są dostępne tylko w aplikacji e-Paragony na smartfonie klienta. Usługa nie służy zbieraniu informacji o zakupach klientów. E-paragony w systemie HUB Paragonowy są niedostępne dla organów podatkowych - wyjaśnił szef KAS. - Nie słyszeliśmy, aby gdziekolwiek indziej na świecie było tak powszechne dostępne, anonimowe i bezpieczne rozwiązanie umożliwiającego dystrybucję e-paragonu z kasy na telefon klienta – dodał. Podkreślił, że zainteresowani mogą już dzisiaj skorzystać z aplikacji, choć przyznał, że nadal nie wszystkie sklepy czy punkty usługowe korzystają z kas fiskalnych, które są powiązane z aplikacją. Dodał jednak, że użytkownicy aplikacji mogą dodawać do niej paragony "ręcznie". - Aplikacja ma wiele zastosowań, takich np. jak przechowywanie paragonów, planowanie wydatków i kontrola nad upływającymi gwarancjami. Aplikacja pozwala prowadzić statystyki pomocne w zarządzaniu domowym budżetem, co zapewnia wygodę i prawdziwą oszczędność czasu– wyjaśnił wiceminister Łoboda.