Wciąż czekają na pieniądze. "Góra decyduje, kiedy będą przelewy"

"Dodatkowy zastrzyk gotówki by się przydał"

- Wniosek złożyłam ostatniego dnia września. Szybko dostałam informację, że spełniam kryteria i bon mi się należy. Poinformowano mnie, że do grudnia pieniądze do mnie wpłyną. Ucieszyłam się, w końcu w grudniu były święta, więc dodatkowy zastrzyk gotówki by się przydał - przekazała rozmówczyni na wstępie. Kobieta dodała, że w grudniu 2024 roku skontaktował się z nią Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach i poinformował ją o przesunięciu terminu wypłat.

- Zadzwoniła do mnie pani z ośrodka i powiedziała mi, że wypłaty zostały przesunięte na koniec stycznia. Podobno nie dostali wtedy pieniędzy od wojewody. Wtedy podołączałam do różnych grup na Facebooku, na których poruszano temat bonu energetycznego. Tam inne kobiety z innych miast pisały, że u nich też te wpłaty są opóźnione - zaznaczyła nasza rozmówczyni.

- Jest już luty, a ja nadal nie otrzymałam swoich pieniędzy. Może to nie jest ogromna suma, ponieważ należy mi się pięćset złotych, no ale chodzi o zasady - podkreśliła pani Idalia.

W mediach społecznościowych czytamy o przypadkach innych osób. "Z Gliwic tak samo dalej czekam. Dzwoniłam do Mops, to nie dostali jeszcze pieniędzy z urzędu wojewódzkiego. Tak mi dziś powiedzieli. Zaraz nowe wnioski będzie można składać, a jeszcze nie ma za co tamten rok. To jest śmieszne" - napisała pani Agnieszka.