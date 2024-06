Od dziś zmiany w programie Czyste Powietrze

Od 14 czerwca otrzymanie dotacji w programie Czyste Powietrze będzie możliwe do pomp ciepła z listy zielonych urządzeń i materiałów. Przy czym trzeba będzie przeprowadzić audyt energetyczny.

Pod koniec lutego br. zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podjął uchwałę ws. zmian w antysmogowym programie "Czyste Powietrze". Zdecydowano wówczas m.in., że dofinansowanie do pomp ciepła ma być przyznawane jedynie dla urządzeń z listy zielonych urządzeń i materiałów. Lista prowadzona jest przez Instytut Ochrony Środowiska.

Od 14 czerwca zmiany w programie Czyste Powietrze

Decyzja była tłumaczona m.in. opiniami ekspertów i branży, którzy wskazywali, że na polskim rynku oferowanych jest wiele wyprodukowanych w Azji pomp ciepła, które nie spełniają wymagań, nie odpowiadają parametrom technicznym z opisu. Zwracano uwagę, że nabywcy pomp ciepła mają trudności z odróżnieniem urządzeń wysokiej jakości np. wyprodukowanych w kraju przez polskiego producenta od chińskich, które mogą nie spełniać wymagań. Fundusz wskazywał ponadto, że nieuczciwi sprzedawcy wykorzystują dofinansowanie do tych urządzeń, które jest oferowane przez fundusz.

22 kwietnia zmiany w programie weszły w życie, z tym, że w przypadku pomp ciepła obowiązywał okres przejściowy (do 13 czerwca) na uzupełnienie niezbędnej dokumentacji i badań.

Fundusz wskazał, że firmy, które nie posiadają jeszcze akredytowanych badań dla pomp ciepła, mogą od 14 czerwca zgłaszać wniosek o czasowy wpis na listę ZUM na podstawie europejskiego znaku jakości EHPA Q, HP Keymark lub Eurovent. To umożliwi im obecność na liście, na okres nie dłuższy jednak niż do końca grudnia 2024 r.

- Osoby decydujące się na instalację pompy ciepła muszą od 14 czerwca tego roku wykonać najpierw audyt energetyczny, który wykaże, jakie źródło ciepła będzie właściwym rozwiązaniem dla danego budynku. Zależy nam, aby rozwiązania techniczne były dostosowywane do właściwego zapotrzebowania na energię w budynku, dlatego tak ważne jest przygotowanie dobrego audytu energetycznego. Na taki audyt także zapewniamy wsparcie finansowe - wskazuje szefowa NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak.

Dofinansowanie do wykonania audytu energetycznego z NFOŚiGW wynosi do 1,2 tys. zł i pokrywa do 100 proc. kosztów kwalifikowanych.