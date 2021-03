Utrzymanie niedzieli handlowej 28 marca w regionach objętych lockdownem oraz zawieszenie zakazu handlu w niedziele na czas pandemii - z takim apelem do rządu zwróciła się Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji.

- Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji zwróciła się do rządu z apelem o utrzymanie handlowej niedzieli 28 marca (niedziela handlowa przed Świętami Wielkiej Nocy), także w regionach objętych lockdownem. Branża apeluje też o zawieszenie zakazu handlu w niedziele na czas pandemii. Byłoby to dużym wsparciem dla handlu - przedsiębiorców prowadzących sklepy w galeriach handlowych, logistyki i producentów - w walce z negatywnymi skutkami ekonomicznymi epidemii COVID-19 - stwierdziła cytowana w komunikacie prezes POHiD Renata Juszkiewicz.

Niedziela handlowa 28 marca

- rozładowanie ruchu konsumenckiego skumulowanego w piątek i sobotę, co zmniejszyłoby natężenie ruchu w galeriach handlowych;

"Należy również podkreślić, że jak dotąd nie stwierdzono, aby handel stanowił istotne źródło rozprzestrzeniania się COVID-19, co jest zapewne rezultatem odpowiedzialnego podejścia handlu i olbrzymich nakładów na środki bezpieczeństwa poniesionych przez branżę" - wskazano w komunikacie POHiD.

Nowe ograniczenia

Przez wzrost zachorowań na COVID-19 rząd zdecydował, że od poniedziałku do 28 marca w województwach mazowieckim i lubuskim wróciły surowsze obostrzenia. Do tej pory te ograniczenia obowiązywały w województwie warmińsko-mazurskim i pomorskim. Obostrzenia w wymienionych województwach mają obowiązywać do 28 marca.