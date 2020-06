NBP podzielił się zyskiem. Do budżetu wpłynęła "znaczna kwota"

Narodowy Bank Polski dokonał w poniedziałek wpłaty ponad 7,4 miliarda złotych do budżetu państwa - podano w komunikacie. To kwota stanowiąca 95 procent zysku wypracowanego przez bank centralny w ubiegłym roku.

Zakup 100 ton złota

Adam Glapiński wskazał, że NBP uruchomił także program kredytu wekslowego, "zapewniając bankom korzystne i bardzo tanie źródło refinansowania kredytów udzielanych przedsiębiorcom". "By dodatkowo wesprzeć polską gospodarkę, obniżyliśmy także stopę rezerwy obowiązkowej z 3,5 do 0,5 procent. Wraz z prowadzonym skupem aktywów zasiliło to sektor bankowy w kwotę blisko 132 miliardy złotych, co praktycznie umożliwiło szybkie rozpoczęcie wypłat środków z Tarczy Antykryzysowej dla polskich pracowników i polskich firm" - stwierdził prezes NBP.