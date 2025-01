"Najważniejsza jest zmiana systemowa". Prezeska Fundacji TVN o przywództwie kobiet

W trakcie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos Fundacja TVN była gospodarzem panelu dyskusyjnego na temat filantropii, zorganizowanego w ramach międzynarodowej konferencji World Woman Davos Agenda, poświęconej przywództwu kobiet. - Chcemy rozszerzyć patrzenie na temat udziału kobiet w budowaniu lepszego świata - powiedziała prezeska Fundacji TVN Zuzanna Lewandowska.

Prezeska Fundacji TVN Zuzanna Lewandowska rozmawiała w Davos z wybitnymi przedstawicielami światowych organizacji filantropijnych: Caroliną Muller-Mohl, założycielką Muller-Mohl Foundation, Laurą Herrick, dyrektorką amerykańskiej Wayfarer Foundation oraz Michaelem Fritzem z globalnej organizacji Viva con Agua.

Dyskusja dotyczyła roli filantropii w budowaniu globalnego zrównoważonego rozwoju oraz w niwelowaniu dysproporcji w udziale kobiet i mężczyzn w tym procesie.

"Najważniejsza jest zmiana systemowa"

- Tematem konferencji World Woman Davos Agenda jest równość i to, w jaki sposób kobiety mogą współtworzyć świat obecnie oraz w przyszłości. Fundacja TVN była gospodynią panelu dyskusyjnego na temat filantropii, gdzie rozmawialiśmy z globalnymi liderami filantropii, osobami, które zakładają swojej własne fundacje i prowadzą je na całym świecie - powiedziała Zuzanna Lewandowska.

- Jako partner medialny tego wydarzenia chcemy przynieść do Polski i rozszerzyć patrzenie na temat przywództwa kobiet i udziału kobiet w budowaniu lepszego świata - dodała.

Przypomniała, że motto Fundacji TVN to "Budujemy Zdrowszy Świat". - Ale on nigdy nie będzie zdrowszy ani lepszy bez udziału kobiet. I o to chcemy tutaj dbać. I cieszymy się, że Fundacja TVN, jak i cała nasza firma jest tego częścią - zaznaczyła.

W jej ocenie najważniejsza jest zmiana systemowa, która musi prowadzić do zmiany kulturowej tak, aby przestały istnieć stereotypy funkcjonujące na temat ról kobiet i mężczyzn. - Trzeba zastąpić je takimi modelami współdziałania społecznego, które są otwarte dla kobiet i mężczyzn. Musimy to zrobić razem. Kobiety nie mogą same sobie wywalczyć drogi do równouprawnienia, mężczyźni muszą im w tym pomóc - powiedziała Lewandowska.

Finansowanie inicjatyw na rzecz kobiet pozostaje ograniczone

Według raportów Światowego Forum Ekonomicznego o Globalnym Wskaźniku Równości Płci oraz Globalnej Filantropii, ukierunkowane inwestycje w działania wspierające wzmocnienie pozycji kobiet mogą znacząco przyspieszyć globalny postęp gospodarczy i społeczny.

Obecne analizy wskazują, że zamknięcie globalnej luki płciowej mogłoby zwiększyć światowy PKB o 12 bilionów dolarów do 2025 roku. Niestety, finansowanie inicjatyw na rzecz kobiet pozostaje ograniczone - zaledwie 1,6 proc. globalnych funduszy filantropijnych przeznacza się na promowanie równości płci. Skupienie się na strategicznych i wysokowpływowych inwestycjach może pomóc zniwelować te różnice i stworzyć trwałe, pozytywne zmiany.

O Fundacji TVN

Fundacja TVN jest jedną z największych i najstarszych organizacji filantropijnych w Polsce. Od 23 lat wspiera polską ochronę zdrowia. Przez ten czas angażowała się w wiele projektów charytatywnych, w tym sfinansowała remonty ponad 20 oddziałów szpitali na terenie Polski, a także budowy kilku specjalistycznych placówek, w tym Centrum Psychiatrii i Onkologii przy Centrum Zdrowia Dziecka.

Fundacja pomaga wykluczonym z ochrony zdrowia oraz wspiera placówki medyczne i angażuje się w promowanie ochrony zdrowia w Polsce - również zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży a także zdrowia kobiet. W 2024 roku Fundacja TVN objęła patronatem akcję "Moda na badania" programu Top Model - inicjatywę na rzecz zmniejszenia śmiertelności kobiet z powodu chorób nowotworowych, takich jak między innymi rak szyjki macicy i rak piersi.

W ciągu całej swojej działalności Fundacja TVN przekazała ponad 350 milionów złotych na cele społeczne.

Autorka/Autor:/ToL