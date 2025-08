Najniższa krajowa "na rękę"

Jeśli płaca minimalna będzie wynosić 4806 zł brutto, to oznacza to, że osoba na etacie będzie dostawać "na rękę" (netto) około 3,6 tys. zł netto.

Zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia

Zgodnie z przepisami, jeżeli RDS w ustawowym terminie nie uzgodni wysokości minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej, wówczas kwoty te do 15 września br. ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalone przez Radę Ministrów nie mogą być jednak niższe od tych, które zostały wcześniej przedstawione Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji. Jeszcze w czerwcu rząd zaproponował, by od 1 stycznia 2026 r. płaca minimalna wyniosła 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych do 31,40 zł. Oznacza to, że rząd podtrzymał swoją wcześniejszą propozycję dotyczącą najniższej krajowej, o czym świadczy projekt rozporządzenia skierowany do opiniowania.