"Na ogromną skalę rośnie czarny rynek". Niepokojące dane

W tzw. spółce ukraińskiej chodzi o patent polegający na założeniu podmiotu z wieloma wspólnikami, którzy zobowiązują się do świadczeń niepieniężnych na rzecz firmy. Działalność nierejestrowa to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy. Warunek - przychody nie przekroczą w żadnym miesiącu 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W ubiegłym roku nielegalną pracę stwierdzono w trakcie 30 proc. kontroli dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców (ok. 2,7 tys. kontroli). Wykazały one, że na czarno pracowało prawie 6,7 tys. imigrantów, czyli 17 proc. objętych kontrolą (w 2022 r. było ich ok. 5,2 tys. – 12,8 proc.). Z tych, którym powierzono nielegalne wykonywanie pracy, aż 71 proc. to obywatele Ukrainy.