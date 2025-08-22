Nikt nie skreślił poprawnie sześciu liczb. Kumulacja rośnie

W czwartkowych losowaniach Lotto i Lotto Plus nikt nie wytypował poprawnie wszystkich sześciu liczb. Oznacza to, że kumulacja rośnie do dwunastu milionów złotych. Oto wyniki losowania z 21 sierpnia 2025 roku.

W czwartek, 21 sierpnia, w Lotto padły następujące liczby: 7, 12, 24, 30, 32 i 46. Taki zestaw nie znalazł się na kuponie żadnego z graczy, zatem w najbliższym losowaniu główna wygrana wyniesie 12 mln zł.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

Podczas czwartkowego losowania padło 81 piątek - każda o wartości 4087,50 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus wylosowano następujący zestaw liczb: 3, 20, 28, 33, 34 i 35. Niestety, w przypadku tej gry również nikomu nie udało się trafić głównej wygranej. Jak podał Totalizator Sportowy, padło natomiast 41 piątek, za które gracze otrzymają po 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 23 sierpnia, o godzinie 22.00.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.

Autorka/Autor:BC/ams

Źródło: tvn24.pl