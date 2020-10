Prawie 700 tysięcy cudzoziemców w ZUS. "Skala nienotowana w naszej historii"

Na koniec września 2020 roku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych było zarejestrowanych 689 tysięcy cudzoziemców - to o 31 tysięcy więcej niż na koniec sierpnia. - Jest to skala nienotowana w naszej historii - podkreśla szefowa ZUS Gertruda Uścińska.

Cudzoziemców zarejestrowanych na koniec września było więcej o 19 tys. niż w lutym, czyli przed pandemią. To istotne, ponieważ ograniczenia wdrażane w związku z koronawirusem, w tym dotyczące przekraczania granic, zmusiły część obywateli innych państw do powrotu do swoich krajów. Od marca do czerwca liczba osób ubezpieczonych o obywatelstwie innym niż polskie w ZUS spadła o 10 proc. Jednak gdy rząd ponownie otworzył polską granicę, ubezpieczonych cudzoziemców znowu zaczęło przybywać.