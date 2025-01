Rewizja KPO. Jest decyzja

Jakie zmiany pojawiły się w KPO?

O przesłaniu projektu rewizji do Kancelarii Premiera Szyszko poinformował we wtorek. Jak przekazał wtedy, w projekcie zaproponowano m.in. zwiększenie budżetu Funduszu Wsparcia Energetyki o 1 mld zł do łącznej kwoty 70 mld zł. Środki te zostaną zainwestowane m.in. w sieci energetyczne i magazyny energii. Ponadto w projekcie rewizji zawarto rozliczenie przed czasem 10 mierników KPO. "To raporty, analizy i sprawozdania, które zrobiliśmy przed czasem. Dzięki temu część pieniędzy zainwestujemy w Polsce szybciej" - tłumaczył wiceszef MFiPR. Jednym z najważniejszych punktów rewizji jest zastąpienie reformy oskładkowania umów cywilnoprawnych, którą w reformach KPO zapisał jeszcze poprzedni rząd. Zdaniem Szyszki, celem jest zastąpienie jej na "kompleksową reformę Państwowej Inspekcji Pracy". Minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i wiceminister Szyszko zapowiadali wcześniej, że - zgodnie z decyzją premiera - Polska nie wypełni kamienia milowego KPO zakładającego oskładkowanie umów cywilnoprawnych. W grudniu rozpoczęto rozmowy z Komisją Europejską na temat zastąpienia konieczności oskładkowania umów jedną z alternatywnych propozycji, w tym wspomnianą reformę Państwowej Inspekcji Pracy.