Polska oczekuje na potężny przelew

Konieczność zmian setki wskaźników

- Mamy zgodę KE po wielomiesięcznych negocjacjach, żeby przedłużyć rozliczanie projektów z KPO. To oznacza, że będziemy musieli de facto renegocjować setki wskaźników, bo teraz trzeba w taki sposób zmienić KPO, żeby wskaźniki można było zrealizować do połowy 2026 roku, natomiast inwestycje będą mogły być kontynuowane i rozliczane jeszcze w kolejnych miesiącach do końca 2026 roku - wyjaśniła. - Mam nadzieję, że to uratuje setki inwestycji, jeśli nie tysiące inwestycji, ale to też oznacza niezwykle intensywny dla nas czas pracy - dodała.