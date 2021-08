Kościół krytykuje Polski Ład. Księża "nie mają prawa być zadowoleni z tego, co rząd im zgotował"

Sztandarowy projekt Prawa i Sprawiedliwości, czyli program Polski Ład, ma kolejnego, bardzo poważnego przeciwnika. Już nie tylko ekonomiści, samorządy, przedsiębiorcy i pracodawcy obawiają się negatywnych skutków zmian podatkowych będących częścią programu. Do grona przeciwników nowego systemu dołącza teraz Kościół katolicki. Krytyczną opinię w oficjalnym piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego wyraził przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki .

Polski Ład - Kościół krytykuje zmiany w podatkach

Choć głównym zarzutem, który podnosi w liście przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, jest brak konsultacji ustawodawców z Kościołem, to najmocniej wybrzmiewają argumenty dołączone do pisma w opinii prawnej. Została ona sporządzona przez ks. dr. hab. Piotra Stanisza, profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na zlecenie Sekretariatu KEP. W opinii czytamy, że "proponowana zmiana spowoduje więc, że obciążenia duchownych, opłacających podatek zryczałtowany, wyraźnie wzrosną". A to, jak pisze podatkowy ekspert Konferencji Episkopatu Polski stoi w sprzeczności z celem programu.