Kontrole w sklepach, rejestracja wesel. Minister zdrowia zapowiada zmiany

Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział, że w tym tygodniu rozpoczną się kontrole w sklepach. - Trzeba przypomnieć ludziom, że to jest prawo obowiązujące i trzeba nos i usta zasłaniać - powiedział w radiowej Jedynce. Szef MZ zapowiedział także, że będzie propozycja rejestracji wesel.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę o 548 nowych, potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 oraz o śmierci dziesięciu osób. W ciągu czterech dni - czwartek, piątek, sobota i niedziela - resort poinformował łącznie o 2478 infekcjach.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski w poniedziałek w radiowej Jedynce był pytany, czy mamy do czynienia z drugą falą. - Myślę, że trudno jeszcze mówić o drugiej fali, raczej to efekt dwóch rzeczy - trochę rozluźnienia, mamy parę ognisk z imprez rodzinnych, a to z wesel, a to z różnych spotkań. Druga rzecz, to są znowu duże ogniska, czyli kopalnie, zakłady produkcyjne i tam się pojawiają wysokie liczby zakażonych - stwierdził szef MZ.

- W związku z tym mamy też duży przesiew, myślę, że tak jak zdarzało się wcześniej, jak skończymy przesiew z tego regionu, te liczby chorych spadną. Trudno powiedzieć, że to jest druga fala, to jest raczej takie falowanie - ocenił Szumowski.

Kontrole w sklepach

Minister zdrowia wskazał, że poziom transmisji poziomej w sytuacjach codziennych - m.in. na ulicy, w sklepach, punktach usługowych - "na szczęście nie jest jeszcze taki duży". - Natomiast pamiętajmy, że to jaki on będzie, zależy tylko i wyłącznie od tego, czy będziemy zachowywali się rozsądnie, czy będziemy nosili maseczkę, czy przyłbicę w sklepie. Tutaj nie ma żadnych wymówek medycznych, bo ktoś nie może maseczki nosić, może nosić przyłbicę - podkreślił Łukasz Szumowski.

Minister zapowiedział kontrole w sklepach. - W związku z tym, w tym tygodniu rozpoczynamy kontrole w sklepach. Kontrolę wykonywaną zarówno przez policję, jak i służby sanitarne, czy klienci noszą maseczki, czy personel nosi maseczki - wyjaśnił.

- Tutaj niestety trzeba przypomnieć ludziom, że to jest prawo obowiązujące i trzeba nos i usta zasłaniać - nie ma wymówek medycznych, nie ma wymówek "bo zapomniałam", "bo u nas nie ma wirusa", bo to jest profilaktyka, to jest zapobieganie jego rozprzestrzenianiu się - podkreślił minister zdrowia.

Rejestracja wesel

Minister Szumowski zapowiedział, że zmiany mają dotknąć wesela. - Tutaj też będziemy chcieli zmieniać nieco legislację. Będziemy proponować rejestrację dużych spotkań, wesel, po to żebyśmy potem mogli łatwiej prowadzić dochodzenie epidemiczne - powiedział szef MZ.

Szumowski wskazał, że rejestracja miałaby polegać również na zgłoszeniu listy gości. - Wtedy również będzie można zrobić kontrolę, choćby, ile tych osób jest. Trzeba wziąć to sobie do serca i zacząć być odpowiedzialnym i rozważnym (...). W tej chwili dopuszczalne jest 150 osób i trzymajmy się tego. To nie może być 300-400 - powiedział gość radiowej Jedynki.

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes, Radiowa Jedynka