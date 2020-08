Zapowiedź zmian w sklepach. "Konieczność uzupełnienia zapisów wynika z troski o bezpieczeństwo"

Polska Rada Centrów Handlowych w oświadczeniu wydanym w piątek poparła inicjatywę Ministerstwa Zdrowia dotyczącą konieczności pilnego doprecyzowania zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z 19 czerwca br. - W trybie pilnym chcemy doprecyzować przepisy, między innymi tak, by właściciele sklepów mogli odmówić obsługi klientów, którzy nie przestrzegają obowiązku zasłaniania nosa i ust - powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz .

Koronawirus a sklepy

Rada rekomenduje, by sformułować przepisy tak, aby umożliwiały prawo do odmowy obsługi klienta bez maski lub przyłbicy, jak również prawo do niewpuszczania takich osób na teren lokalu znajdującego się w centrum handlowym. "W przypadku, kiedy klient odmówi przestrzegania regulacji, nieodzowna jest pomoc właściwych organów kontroli, w szczególności Straży Miejskiej i Policji" - dodano.