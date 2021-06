Jak i gdzie spędzimy tegoroczne wakacje? Wyniki badania

Wakacje za granicą

Zwrócono uwagę, że zaszczepieni mogą liczyć na zwolnienie z testu na obecność koronawirusa m.in. wybierając się do Chorwacji, Grecji czy Bułgarii. Nie muszą też odbywać kwarantanny po powrocie do kraju.

Wśród osób, które zadeklarowały, że wybiorą się na wakacje do innego państwa przeważają kobiety (23,2 proc. w porównaniu do 12 proc. mężczyzn). Na taki wyjazd częściej decydują się też osoby po 30-stce (32,5 proc.) i zarabiający powyżej 4 tys. zł miesięcznie (50,4 proc.).

Wakacje w kraju

Z kolei 36,9 proc. Polaków wolne spędzi w kraju, ale poza miejscem zamieszkania. Zdaniem ekspertów to nadzieja na ożywienie turystyki górskiej i nadmorskiej oraz poprawę sytuacji tamtejszych restauratorów po miesiącach lockdownu. Takie rozwiązanie najczęściej wybierają młodzi w wieku 18-29 lat (61,5 proc.), "co zapewne ma związek z niższymi zarobkami". Ta grupa chętnie też udaje się na wakacje do rodziny. Urlop w domu spędzi co czwarty badany (23,6 proc.), głównie osoby z najniższym dochodem do 2 tys. zł na rękę, seniorzy oraz mieszkańcy wsi. Wypoczywać w sezonie letnim nie zamierza co siódmy Polak (14,4 proc.), z tego ponad 10 proc. zarabiających ponad 5 tys. zł miesięcznie oraz 19 proc. mężczyzn.