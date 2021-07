Odszkodowania za lockdown. Branża fitness pozywa Skarb Państwa

"Na tym etapie do pozwu przystąpili przedsiębiorcy prowadzący około 150 klubów. Kolejni zapowiadają przystąpienie do grupy po zainicjowaniu postępowania sądowego" - czytamy w komunikacie przesłanym przez kancelarię LWW Łyszyk Wesołowski i Wspólnicy.

Zamknięcie branży niezgodne z prawem?

Jak podkreślono w komunikacie, "zostały one wydane z naruszeniem delegacji ustawowych zawartych w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (brak podstaw do wydania aktu wykonawczego zakazującego działalności całej branży na terenie Polski)".

Firmy będą ubiegać się o odszkodowania

"Co więcej, w naszej ocenie skala ingerencji aparatu państwowego w prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, była tak daleko idąca, że doszło do sytuacji równoważnej czasowemu fatycznemu wywłaszczeniu co samo w sobie powinno uzasadniać odpowiedzialność odszkodowawczą Skarbu Państwa" - twierdzą prawnicy.