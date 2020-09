Zwolnienia w budżetówce. Wicepremier wskazała, dla kogo "to będzie znacznie mniej dotkliwe"

Na razie nie ma żadnej decyzji administracyjnej związanej z tym, ile osób będzie zwalnianych w ministerstwach i urzędach - powiedziała w Radiu Plus Jadwiga Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju. Jak wskazała, szefowie resortów zostali zobowiązani do przeglądu nadzorowanych urzędów.

Wicepremier Emilewicz pytana w Radiu Plus, czy czas kryzysu jest dobry na zwolnienia w administracji, wskazała, że szefowie poszczególnych resortów zostali zobowiązani do przeglądu nadzorowanych przez siebie urzędów i instytucji, "po to, aby poprawić efektywność działania".