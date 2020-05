Konfiskata prewencyjna. Przedsiębiorcy ostrzegają przed nowymi przepisami

Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza wprowadzić konfiskatę prewencyjną przed wyrokiem sądu - alarmuje Rada Przedsiębiorczości. Zdaniem ekspertów resort chce przerzucić ciężar udowodnienia, że majątek pochodzi z legalnych źródeł na właściciela. "Oznacza to de facto wprowadzenie domniemania winy!" - podkreślono w piśmie skierowanym do rządzących.

Konfiskata prewencyjna przed wyrokiem sądu

"Organy państwa mają już teraz bardzo skuteczne narzędzia"

Mienie, które sprawca objął we władanie lub do którego uzyskał jakikolwiek tytuł w okresie pięciu lat przed popełnieniem przestępstwa, uważa się za korzyść uzyskaną z popełnienia przestępstwa, a tym samym podlega ono przepadkowi. Jeśli zaś to mienie zostało przeniesione na osobę trzecią pod jakimkolwiek tytułem, to takie mienie także podlega przepadkowi.