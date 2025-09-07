Ruszają przygotowania do imprez. Tyle średnio za "talerzyk"

We wrześniu Polacy najczęściej zaczynają przygotowania do różnych imprez, takich jak komunie, urodziny czy wesela. W 2025 roku zorganizowanie przyjęcia komunijnego w restauracji lub sali bankietowej kosztowało średnio 225 złotych za każdego dorosłego uczestnika.

Z badania portalu Briefly przygotowanego we współpracy z firmą badawczą Maison&Partners, wynika, że w minionych 12 miesiącach 83 proc. Polaków uczestniczyło w minimum jednej imprezie okolicznościowej, zaś 60 proc. Polaków gościło na co najmniej jednym przyjęciu, które odbyło się poza domem.

Dwa najlepsze miesiące dla lokali

59 proc. badanych woli zorganizować imprezę w lokalu niż sprzątać dom lub mieszkanie po domówce. Przeciwnego zdania jest jedynie 11 proc. Równocześnie 57 proc. Polaków twierdzi, że najtrudniejszym zadaniem podczas organizacji imprezy jest znalezienie lokalu.

- Kalendarz organizacji przyjęć w Polsce ma dwa bieguny - zauważył współautor badania "Imprezy okolicznościowe w Polsce 2025". Tomasz Szczęśniak z portalu Briefly. - Pierwszy to komunijny maj. A drugi to grudzień - jeden z najbardziej dochodowych okresów w roku dla restauratorów z racji firmowych spotkań przedświątecznych - wskazał.

Wrzesień miesiącem planowania

W raporcie zwrócono uwagę, że zazwyczaj rodzice rezerwują restaurację 7-8 miesięcy przed przyjęciem komunijnym, gdy we wrześniu poznają dokładną datę wydarzenia. Dodali, że wrzesień to nie tylko najpopularniejszy miesiąc rezerwacji lokali na komunię, ale również nowe otwarcie, jeśli chodzi o imprezy firmowe.

W przypadku wigilii firmowych rezerwacje restauracji i klubów także zaczynają się na przełomie września i października - stwierdzono w opracowaniu, a najchętniej rezerwowanymi terminami są piątki w połowie grudnia. Zaobserwowano, że najwięcej wyjść firmowych jest w listopadzie i grudniu, ale imprezy integracyjne zaczynają się już we wrześniu po powrotach wakacyjnych.

W ocenie autorów raportu pierwsze dwa miesiące roku to tradycyjny czas na studniówki i bale karnawałowe. Kwiecień to najpopularniejszy okres na chrzciny. Przyjęcia weselne odbywają się najczęściej w czerwcu, sierpniu i wrześniu.

Według danych portalu Briefly, z największym wyprzedzeniem planowane są przyjęcia weselne. "Dla tych w tradycyjnej, hucznej formule lokal trzeba rezerwować statystycznie rok przed ślubem. Natomiast, gdy urządzany jest obiad poślubny w restauracji, wówczas przygotowania zazwyczaj się 6-7 miesięcy wcześniej" - wynika z raportu. "Studniówki planujemy około rok wcześniej, natomiast półmetki 5-6 miesięcy przed wydarzeniem. W przypadku imprez urodzinowych najwcześniej przygotowania rozpoczynają organizatorzy osiemnastek - ok. 5 miesięcy przed imprezą. Natomiast lokale na urodziny dzieci rezerwujemy z 1-2-miesięcznym wyprzedzeniem" - wskazali autorzy opracowania, dodając, że na trzydziestki czy czterdziestki szukamy lokalu średnio 3 miesiące przed terminem imprezy.

Tyle płaci się za "talerzyk"

Jak przykładowo podał portal Briefly, w 2025 roku średni koszt przyjęcia komunijnego w restauracji lub sali bankietowej wynosił 225 zł za osobę dorosłą. W ciągu ostatnich dwóch lat ceny wzrosły o ok. 15 proc., zaś w porównaniu do okresu sprzed pandemii wzrost kosztów organizacji wynosi prawie 70 proc. - podał w raporcie.

W raporcie podkreślono, że rosną wymagania klientów co do atrakcji podczas imprez. Pokazy barmańskie, wieczory tematyczne, pokazy iluzjonisty, warsztaty sushi czy strefy rozrywki z symulatorami F1 i VR to tylko niektóre z pomysłów, którymi organizatorzy próbują zaskoczyć i zaangażować uczestników.

Menu jak z Instagrama

Autorzy raportu zaobserwowali też, że następuje "instagramizacja" menu - goście oczekują, aby jedzenie i napoje było w równym stopniu smaczne i fotogeniczne. Zaznaczyli, że maleje znaczenie alkoholu - popularność zyskują mocktaile, czyli bezalkoholowe wersje drinków. W ich ocenie decydujące czynniki przy wyborze lokalu na imprezę to cena (61 proc. wskazań), menu (45 proc.), lokalizacja (35 proc.) oraz atmosfera i wystrój lokalu (21 proc.). Dodali, że najbardziej powszechne i pożądane udogodnienia w lokalu podczas imprez okolicznościowych według wskazań badanych to: parking dla samochodów (44 proc. wskazań), sala lub lokal na wyłączność (43 proc.), klimatyzacja (39 proc.), ogródek przy lokalu (35 proc.) oraz miejsce do tańca (33 proc.).

Badanie Briefly "Imprezy okolicznościowe w Polsce" zostało zrealizowane metodą CAWI przez agencję badawczą Maison&Partners na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie liczącej 1080 osób w terminie 25 - 27 kwietnia 2025 r. Opracowanie bazuje też na informacjach własnych portalu Briefly.

