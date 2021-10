Kolejny tydzień podwyżek i coraz bliżej historycznych rekordów na stacjach

Ceny paliw na stacjach. "Skokowy wzrost"

Jak prognozują analitycy BM Reflex, w najbliższym czasie nie unikniemy dalszych wzrostów cen paliw na stacjach. Zauważają, że o ile miejscami już sprzedaje się paliwo z nowych, droższych dostaw, to na niektóre stacje dopiero one trafią.

"Tu niestety możemy zaobserwować skokowy, nawet kilkunastogroszowy wzrost cen paliw. Średnio w przyszłym tygodniu ceny paliw na stacjach mogą wzrosnąć od 5 do 10 groszy na litrze. O ile w poprzednim tygodniu na rynku hurtowym notowaliśmy wzrosty cen diesla przy względnie stabilnych cenach benzyny, to w tym tygodniu już w przypadku obu paliw mamy wzrosty cen hurtowych o 18–19 groszy na litrze netto. To pokazuje, że wciąż pozostaje miejsce do wzrostu cen paliw na stacjach" - oceniają analitycy BM Reflex.