Grupa Azoty złożyła kolejne zawiadomienie do prokuratury - podała spółka w komunikacie prasowym. Chodzi o sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia szkody majątkowej przekraczającej cztery miliony złotych.

Zawiadomienie zostało złożone do Prokuratury Okręgowej w Tarnowie. "W zawiadomieniu jest mowa o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na sprowadzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej spółce w wysokości ponad 4 mln zł" - podano w komunikacie.

Kolejne zawiadomienie do prokuratury w Grupie Azoty

Inne zawiadomienia do prokuratury

Grupa Azoty złożyła także zawiadomienie do prokuratury związane ze zmianami w umowach o zakazie konkurencji zawieranych z kadrą menadżerską.

Wcześniej Grupa Azoty Puławy podała, że złożyła do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Chodzi o działanie na szkodę spółki w zakresie umów sponsoringowo-reklamowych i umów darowizn, co miało doprowadzić do powstania szkody na ponad 5,2 miliona złotych.