Syn Mariana Banasia w NIK. Został społecznym doradcą ojca

Jakub Banaś społecznym doradcą prezesa NIK

"Rz" wskazała, że do kompetencji zespołu należy między innymi "ocena realizacji zadań statutowych NIK". Dziennik zwrócił uwagę, że do takiej oceny niezbędny jest nieograniczony dostęp do dokumentów o byłych, bieżących i planowanych kontrolach, bo te są podstawowym statutowym zadaniem NIK.

- To jest dostęp do wszystkich dokumentów zgromadzonych w aktach kontroli, które objęte są tajemnicą kontrolerską i często są tajemnicami ustawowo chronionymi, na przykład dotyczącymi przedsiębiorstw, nie mówiąc o tym, że mogą zawierać dane wrażliwe - wyjaśnił w rozmowie z "Rz" wieloletni pracownik NIK, którego nazwiska nie podano.

To nie są jedyne zastrzeżenia. "Rzeczpospolita" zauważyła, że statut NIK zobowiązuje dyrektorów w Izbie do udzielania społecznym doradcom "wszelkich informacji oraz przekazywania dokumentów". - Wynikająca z zarządzenia koncepcja pracy społecznych doradców, niebędących pracownikami NIK, narusza zobowiązania do przestrzegania tajemnicy kontrolerskiej - stwierdzili rozmówcy "Rz" z Izby. Gazeta wyjaśniła, że każdy pracownik musi ją zachować nawet po odejściu z NIK, z kolei społeczni doradcy nie są do tego zobowiązani. - Przekazywanie im materiałów narusza ustawę - dodali rozmówcy dziennika.