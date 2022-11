Jak zadbać o ciepło w domu? "Chodzi o to, aby jeszcze lepiej wykorzystać te źródła, które i tak mamy"

czytaj dalej

Te rynek jest bardzo mocno poturbowany - stwierdziła w "Tak jest" w TVN24 dr Joanna Maćkowiak-Pandera, odnosząc się do sytuacji w branży energetycznej w kontekście zmian w wprowadzanych przez obecną władzę. - Jeżeli miałby sobie człowiek sam wyliczyć, ile będzie płacił w przyszłym roku, to ja życzę mu powodzenia, bo to nie jest takie proste - dodała Barbara Oksińska z Business Insidera. Podczas programu padło także pytanie o likwidację od przyszłego roku tarczy antyinflacyjnej.