Potężna inwestycja w Polsce. "Zielone światło" z Brukseli

Polska dostała zielone światło od Komisji Europejskiej na pomoc publiczną w wysokości około siedmiu miliardów złotych na budowę fabryki Intela w naszym kraju - poinformował w piątek na konferencji prasowej wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

- Komisja Europejska poinformowała Polskę, że jest zielone światło dla udzielenia pomocy publicznej firmie Intel. To bardzo dobra wiadomość. To ważny krok na, na który czekaliśmy przez ostatnie kilka miesięcy. Takie procesy w Komisji Europejskiej trwają zazwyczaj dwa lata. Nam udało się ten proces skrócić i bardzo przyspieszyć. To zaledwie osiem miesięcy - poinformował w piątek na konferencji prasowej wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. - Teraz kolejne kroki przed nami – dodał.

- Ta pomoc publiczna, której udzielimy, to jest ponad 7,4 mld zł w latach 2024 – 2026. Ta inwestycja jest warta dzisiaj (w pakiecie i pomocy publicznej – w całości) ponad 25 mld zł. Inwestycja w fabrykę Intela to jest największa inwestycja w Polsce od dekad. I to złoto o którym wielokrotnie mówiliśmy, czyli półprzewodniki, w Polsce będą gwarantowały i lepszy rozwój gospodarczy i większe bezpieczeństwo - powiedział.

Plan fabryki Intela w Polsce Intel

Kiedy umowa z Intelem?

Jak podkreślił wiceminister cyfryzacji, Dariusz Standerski, jeszcze w piątek zostanie zwołane posiedzenie międzyresortowego zespołu ds. inwestycji półprzewodnikowych, który pracuje już od kilku miesięcy. - W ramach tego zespołu uzgodnimy stanowiska dotyczące procedury opiniowania uchwały o pomocy publicznej - przekazał Standerski. Oszacował, iż podpisanie umowy z Intelem nastąpi do końca tego roku.

Jak poinformowało ministerstwo, zgoda rządu oraz notyfikacja pomocy publicznej umożliwią zawarcie umowy między Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Cyfryzacji a Intelem, określającej szczegółowe zasady tej pomocy. Warunkiem udzielenia pomocy publicznej jest uzyskanie także przez Intel statusu otwartej unijnej fabryki. Intel złożył już taki wniosek do Komisji Europejskiej.

Proces udzielenia pomocy publicznej dla Intela prowadzony jest na podstawie rządowego programu pod nazwą "Krajowe Ramy wspierania strategicznych inwestycji półprzewodnikowych".

Budowa fabryki Intela w USA Around the World Photos/Shutterstock

Fabryka półprzewodników

Intel poinformował w czerwcu, że chce zainwestować 4,6 mld dol. w budowę zakładu integracji i testowania półprzewodników w gminie Miękinia (pow. średzki, woj. dolnośląskie) pod Wrocławiem. Inwestycja na terenie Legnickiej Strefy Ekonomicznej ma pozwolić na utworzenie 2 tys. miejsc pracy w firmie.

Intel z siedzibą w Santa Clara w kalifornijskiej Dolinie Krzemowej (USA) to założony w 1968 r. koncern z branży nowych technologii, będący jednym z największych producentów półprzewodników na świecie. Amerykańska firma notowana na giełdzie NASDAQ wytwarza m.in. procesory do komputerów osobistych, a także rozwiązania informatyczne i sprzętowe na potrzeby centrów danych, sztucznej inteligencji oraz pojazdów autonomicznych. Globalnie spółka zatrudnia ponad 121 tys. osób, w tym w Unii Europejskiej - ok. 10 tys. pracowników.

Autorka/Autor:Pkarp/dap

Źródło: tvn24.pl