Inflacja za lipiec, dane z przemysłu i decyzje banków centralnych. Najważniejsze wydarzenia gospodarcze

Inflacja w Polsce w lipcu 2024. Wstępny szacunek

"Warto będzie sprawdzić, czy wskaże on na stabilizację lub lekką poprawę sytuacji podobnie jak ostatnie odczyty wskaźników GUS, czy podąży za PMI Niemiec i strefy euro, sugerując, że koniunktura w sektorze ulega dalszemu osłabieniu. My zakładamy spadek indeksu" - oceniają ekonomiści Santander BP.

Wzrost gospodarczy w strefie euro

"Pozostajemy zależni od danych, podejmowania decyzji od spotkania do spotkania i braku ustalonej ścieżki dla stóp proc. To co zrobimy we wrześniu pozostaje otwarte i będzie zależne od wszystkich napływających danych" - wskazała wówczas Lagarde. Najbliższe spotkanie EBC zaplanowane jest na 12 września.