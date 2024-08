Najnowsze dane o wzroście cen. Inflacja powyżej prognoz

Komentarze ekonomistów

"Inflacja w sierpniu wzrosła do 4,3 proc. r/r. Wyższe tempo wzrostu cen jest głównie efektem lipcowych podwyżek cen energii. Równocześnie ceny żywności dalej rosły umiarkowanie, a inflacja bazowa spadła lekko do 3,7 proc." - czytamy w komentarzu Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

"W nadchodzących miesiącach spodziewamy się stabilizacji inflacji, główne za sprawą wysokiego wzrostu cen usług. Prawdopodobnie utrzyma on inflację bazową w okolicach 4 proc. Podobny obraz będziemy obserwować jednak w innych państwach Unii Europejskiej. W Niemczech inflacja bazowa oscylowała w sierpniu blisko 3,1 proc., w Hiszpanii 2,8 proc. Dane Europejskiego Banku Centralnego wskazują, że presja płacowa na zachodzie Europy słabnie, co przyczyni się do niższego tempa wzrostu cen w przyszłości. Niemniej spadek prawdopodobnie będzie wolny" - tłumaczą ekonomiści.