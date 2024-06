Znamy najnowsze dane o inflacji

Komentarze ekonomistów

"Inflacja CPI w czerwcu wzrosła do 2,6 proc. r/r z 2,5 proc. r/r w maju, zgodnie z naszą prognozą. Silnie, jak na tę porę roku, wzrosły ceny żywności (0,7 proc. m/m), co częściowo jest wynikiem rozłożonego w czasie powrotu wyższej stawki VAT. Był to pierwszy od 4 miesięcy wynik kiedy inflacja nieznacznie przekroczyła cel 2,5 proc. i ostatni w tym roku, gdy pozostanie w dopuszczalnym paśmie odchyleń, co wynika z odmrożenia cen nośników energii od lipca" - komentują ekonomiści PKO BP.