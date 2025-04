Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zawiesiła notowania na godzinę od 15:15. Od 16:15 przez kwadrans trwała faza przyjmowania zleceń i wznowiono notowania ciągłe od 16:30. Giełda zamyka sesję o 17:00.

Ok. godz. 16.35 WIG20 był 0,5 proc. na minusie, a WIG spadał o 0,63 proc.

Przed zawieszeniem notowań WIG20 spadał o 2 proc. i wynosił 2418,2 pkt. Na otwarciu sesji WIG20 wynosił 2357,87 pkt., co oznaczało spadek o 4,6 proc. wobec piątkowego zamknięcia (2467,99 pkt.).

GPW zawiesiła notowania

"GPW informuje, że notowania (sesja) w dniu dzisiejszym ze względu na bezpieczeństwo obrotu zostaną zawieszone na wszystkich rynkach od godz. 15:15 do 16:15" - napisała giełda w komunikacie operacyjnym na swojej stronie.

GPW dodała, że "od godz. 16:15 do godz. 16:30 nastąpi faza przyjmowania zleceń i wznowienie notowań ciągłych od 16:30".

"GPW Benchmark informuje, iż z uwagi na bezpieczeństwo obrotu na sesji w dniu 07.04.2025 publikacja indeksów została wstrzymana od 15:19 do godz. 16:30" - napisano w kolejnym komunikacie operacyjnym.

Rano w poniedziałek GPW informowała o ogłoszeniu "Exceptional Market Conditions" (wyjątkowe warunki rynkowe) w sytuacji wystąpienia niezwykłej zmienności skutkującej uruchomieniem mechanizmów zmienności w odniesieniu do większości instrumentów finansowych.

Ekspert o zawieszeniu notowań na GPW

- Najpewniej to chodzi o to, że giełda zawiesiła notowania na początek sesji w Stanach Zjednoczonych - powiedział na antenie TVN24 Piotr Kuczyński, analityk finansowy, zapytany o to, dlaczego zawieszono notowania na GPW.

Jak dodał, jeśli to jest powodem, to "chodziłoby o to, żeby ludzie pod wpływem emocji nie zaczęli na przykład sprzedawać posiadanych przez siebie akcji". - No ale indeks WIG20 stracił sześć procent w piątek i nikt nie zatrzymywał żadnych notowań - ocenił.

- Czasem zatrzymuje się na giełdach notowania przy dużych spadkach indeksów i to na krótki czas. Po to, żeby inwestorzy się opanowali. To prawda, tak bywa, ale to nie jest ten przypadek. Zatrzymano notowania w Warszawie, kiedy WIG20 tracił dwa procent - wyjaśnił.

Podczas dwóch sesji z ubiegłego tygodnia - w czwartek i piątek - WIG20 obniżył się łącznie o ponad 10 proc., a WIG spadł o ponad 9 proc.

Autorka/Autor:/kris

Źródło: PAP, tvn24.pl