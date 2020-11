Kierowcy zyskali kolejne kilometry jezdni autostrady A1

Jak informuje GDDKiA, kierowcy mają już do dyspozycji następujące odcinki jezdni ostatniego budowanego fragmentu A1: ok. 14 z ok. 15,8 km odcinka Tuszyn - Piotrków Trybunalski Południe, ok. 10 z ok. 16,8 km odcinka Kamieńsk - Radomsko, ok. 7 km odcinka Radomsko - granica woj. łódzkiego i śląskiego, ponad 10 km z 17-kilometrowego odcinka granica woj. łódzkiego i śląskiego - Częstochowa Północ (od granicy obu województw do Grabowej w woj. śląskim).