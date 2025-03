Zwolnienia grupowe w polskiej fabryce

Fabryka Łożysk Tocznych w Kraśniku rozpoczyna zwolnienia grupowe. W pierwszym etapie obejmą one około 100 osób, a docelowo nawet 350. - Mamy bardzo dużą konkurencję ze strony dostawców spoza Unii Europejskiej, gdzie koszty energii, pracy i koszty administracyjne są dużo niższe - wyjaśnił Andrzej Zbróg, dyrektor do spraw zasobów ludzkich.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku Krzysztof Grzegorczyk przekazał, że do urzędu wpłynęło zgłoszenie o planowanych zwolnieniach grupowych obejmujących 110 pracowników Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku, co stanowi blisko 10,5 proc. całej załogi.

Zdecydowana większość zgłoszonych do zwolnień grupowych - 90 osób - to pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przy produkcji. Z informacji, jakie uzyskał urząd od pracodawcy, około 40 osób ze wskazanych do zwolnienia nabywa prawa do świadczeń przedemerytalnych lub emerytury.