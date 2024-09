Potężny zastrzyk finansowy dla samorządów. Rząd "sprząta po Polskim Ładzie"

Donald Tusk: będzie wyraźnie więcej pieniędzy

- Minister (finansów Andrzej - red.) Domański, wraz z przedstawicielami samorządów, innymi ministrami, przygotował propozycję, na którą samorządy czekały latami - mówił szef rządu. - Samorządy chcą mieć pewne, gwarantowanie źródła pieniędzy. W sytuacji, gdy będziemy planowali np. obniżenie podatków, to nie wpłynie to w żaden sposób na pieniądze, które trafią do samorządów, bo one będą zależały od tak zwanej bazy podatkowej - wyjaśnił.