Ruszają ferie zimowe. Po raz ostatni w takiej formule

Od 18 stycznia do 2 lutego ferie będą mieć uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Uczniowie z woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego będą mieć ferie od 25 stycznia do 9 lutego. Od 1 lutego do 16 lutego na feriach przebywać będą uczniowie z woj. dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Ferie dla uczniów z woj. lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego potrwają od 15 lutego do 2 marca. Następna przerwa w nauce w szkołach – na Wielkanoc – przypada od 17 do 22 kwietnia.