Oszuści podszywają się pod firmę kurierską. Uwaga na takie e-maile

Fałszywe e-maile o problemach z dostarczeniem paczki - oszuści podszywają się pod DHL

"W e-mailach cyberprzestępcy podszywają się pod firmę DHL. Wiadomość o tytule "DOSTAWA DHL CARGO" zawiera informację o podaniu przez nadawcę błędnego adresu, co miało uniemożliwić dostarczenie paczki przez kuriera" - opisuje sposób działania oszustów CERT Polska.

Dodaje, że w mailu znajduje się "załączony rzekomy dokument PDF", który "odbiorca ma pobrać" i "udać się do wskazanego w nim punktu odbioru paczek".

CERT Polska ostrzega przed oszustami i fałszywymi e-mailami

"W rzeczywistości jest to archiwum, w którym znajduje się złośliwy plik wykonywalny. Uruchomienie pliku umożliwi oszustom zdalny dostęp do Waszego komputera i pozyskanie wrażliwych informacji, m.in. zapisanych danych logowania do serwisów internetowych" - czytamy w ostrzeżeniu.